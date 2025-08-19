Стефанчук анонсировал возвращение трансляций Верховной Рады: когда это произойдет

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что прямые трансляции с заседаний парламента будут восстановлены. Это произойдет в сентябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.

Гончаренко сообщил, что задал Стефанчуку - почему до сих пор нет трансляции Верховной Рады?

"Стефанчук заявил, что должно быть постановление о возвращении трансляции Рады с начала новой сессии - с сентября", - рассказал депутат.

Кроме того, по его словам, председатель комитета свободы слова Ярослав Юрчишин сказал, что постановление о возвращении трансляций Рады готово и находится на согласовании с большинством.