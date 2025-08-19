ua en ru
Стефанчук анонсировал возвращение трансляций Верховной Рады: когда это произойдет

Украина, Вторник 19 августа 2025 12:09
Стефанчук анонсировал возвращение трансляций Верховной Рады: когда это произойдет Фото: Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что прямые трансляции с заседаний парламента будут восстановлены. Это произойдет в сентябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.

Гончаренко сообщил, что задал Стефанчуку - почему до сих пор нет трансляции Верховной Рады?

"Стефанчук заявил, что должно быть постановление о возвращении трансляции Рады с начала новой сессии - с сентября", - рассказал депутат.

Кроме того, по его словам, председатель комитета свободы слова Ярослав Юрчишин сказал, что постановление о возвращении трансляций Рады готово и находится на согласовании с большинством.

Трансляции заседаний

Напомним, после начала войны в феврале 2022 года Верховная Рада закрыла прямые трансляции пленарных заседаний из-за вопросов безопасности. В зале также отсутствуют журналисты.

Однако депутат Гончаренко ведет прямые трансляции в плохом качестве через Youtube. Также несколько депутатов сообщают о принятых решениях. На сайте Верховной Рады сообщения появляются с большим опозданием.

Единственным случаем прямой трансляции было голосование за возвращение независимости НАБУ и САП 31 июля. За неделю до того независимость антикоррупционных органов отменили: Рада 22 июля приняла законопроект №12414, и в тот же день его подписал президент Владимир Зеленский. Под давлением граждан и ЕС власть изменила решение и показала принятие закона в прямом эфире.

