Steam перестане працювати на старих версіях Windows: названо дату

Що це означає для користувачів

Користувачі Steam на Windows 32-bit незабаром позбудуться оновлень і патчів безпеки. Клієнт працюватиме ще деякий час після припинення підтримки, однак Valve заявила, що служба підтримки більше не допомагатиме у вирішенні проблем на 32-бітних системах.

Навіть більше, частина функцій може перестати працювати, оскільки багато сучасних бібліотек і драйверів вимагають 64-бітної архітектури.

Valve рекомендує всім постраждалим користувачам перейти на 64-бітну версію Windows. Цей крок відповідає загальній тенденції в індустрії: дедалі більше виробників ПЗ і "заліза" відмовляються від застарілих систем заради оптимізації продуктивності, безпеки та використання ресурсів.

Скільки гравців використовують Windows 10 32-bit

Згідно з опитуванням обладнання Steam за серпень 2025 року, тільки близько 0,01% активних систем працюють на Windows 10 32-bit. Більшість користувачів використовують Windows 10 64-bit і Windows 11 64-bit, тому зміна торкнеться лише незначної частки аудиторії.

Старіші системи, на кшталт Windows 7 (64-bit), все ще зустрічаються в статистиці, але їхня частка також незначна. Варто зазначити, що підтримка Windows 7, 8 і 8.1 у Steam завершилася ще 1 січня 2024 року.

Чому Valve пішла на цей крок

Причина проста - база користувачів 32-бітних систем практично зникла. Підтримка застарілих архітектур стає дедалі більш витратною і складною. Відмова від них дасть змогу Valve спростити розробку, підвищити продуктивність у майбутньому і зосередитися на безпеці там, де це важливо для переважної більшості користувачів.