В Steam начался фестиваль "Играм быть"

Фестиваль продлится всю неделю, до 28 февраля. В рамках этой активности пользователям будут доступны различные демоверсии игр.

Также можно будет смотреть специальные трансляции разработчиков видеоигр и обсудить с ними будущие проекты. Помимо этого, на некоторые игры можно будет оформить предварительный заказ по специальной цене.

Все проекты для удобства навигации представлены в 10 категориях. Среди них: боевики, приключения, стратегии, симуляторы, ролевые игры, головоломки, платформеры, спорт и гонки, с поддержкой контроллера и виртуальной реальности.

На какие игры обратить внимание