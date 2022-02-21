В Steam начался фестиваль "Играм быть"

21 февраля в сервисе цифровой дистрибуции Steam начался очередной фестиваль – "Играм быть". Пользователям будут доступны пробные версии игр, которые выйдут в скором времени.
Что это такое – в материале РБК-Украина.
Фестиваль продлится всю неделю, до 28 февраля. В рамках этой активности пользователям будут доступны различные демоверсии игр.
Также можно будет смотреть специальные трансляции разработчиков видеоигр и обсудить с ними будущие проекты. Помимо этого, на некоторые игры можно будет оформить предварительный заказ по специальной цене.
Все проекты для удобства навигации представлены в 10 категориях. Среди них: боевики, приключения, стратегии, симуляторы, ролевые игры, головоломки, платформеры, спорт и гонки, с поддержкой контроллера и виртуальной реальности.
На какие игры обратить внимание
Ранее РБК-Украина писало, что Assassin's Creed Valhalla станет бесплатной.
Также РБК-Украина сообщало, что Valve изменила политику скидок в Steam.