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Valve изменила политику скидок в Steam

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Понедельник 21 февраля 2022 16:58
Valve изменила политику скидок в Steam Фото: Valve изменила политику скидок в Steam (скриншот)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Valve заявила об изменении правил касаемо скидок на торговой площадке Steam. Это необходимо для борьбы с фейковым понижением цен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу Steam.

Valve планирует бороться с разработчиками игр, которые умышленно завышают цены на свои игры, чтобы после этого объявить об огромной скидке.

Что изменится с 28 марта:

  • скидка на игры может варьироваться от 10% и до 90%;
  • перерыв между скидками будет составлять не шесть, а четыре недели. Однако, это не касается крупных сезонных распродаж компании;
  • нельзя устанавливать новые скидки в течение 28 дней после окончания предыдущей;
  • нельзя устанавливать скидки во время сезонных распродаж в течение 28 дней с момента выпуска приложения или с момента окончания скидки в честь выпуска;
  • нельзя устанавливать скидки в течение 28 дней после повышения цены в любой валюте.
  • нельзя изменять цены во время промо-акции;
  • продолжительность пользовательских скидок не должна превышать более 2 недель.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на фоне сделки с Activision Blizzard, Microsoft обновила принципы открытости магазина.

Тем временем предприниматель Илон Маск назвал свою любимую видеоигру.

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