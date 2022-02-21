У Steam розпочався фестиваль "іграм бути"

Фестиваль триватиме весь тиждень, до 28 лютого. В рамках цієї активності користувачам будуть доступні різні демоверсії ігор.

Також можна буде дивитися спеціальні трансляції розробників відеоігор і обговорити з ними майбутні проєкти. Крім цього, на деякі ігри можна буде оформити попереднє замовлення за спеціальною ціною.

Всі проєкти для зручності навігації представлені в 10 категоріях. Серед них: бойовики, пригоди, стратегії, симулятори, рольові ігри, головоломки, платформери, спорт і перегони, з підтримкою контролера і віртуальної реальності.

На які ігри звернути увагу