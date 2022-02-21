У Steam розпочався фестиваль "іграм бути"

21 лютого в сервісі цифрової дистрибуції Steam почався черговий фестиваль - "Іграм бути". Користувачам будуть доступні пробні версії ігор, які вийдуть незабаром.
Що це таке – в матеріалі РБК-Україна.
Фестиваль триватиме весь тиждень, до 28 лютого. В рамках цієї активності користувачам будуть доступні різні демоверсії ігор.
Також можна буде дивитися спеціальні трансляції розробників відеоігор і обговорити з ними майбутні проєкти. Крім цього, на деякі ігри можна буде оформити попереднє замовлення за спеціальною ціною.
Всі проєкти для зручності навігації представлені в 10 категоріях. Серед них: бойовики, пригоди, стратегії, симулятори, рольові ігри, головоломки, платформери, спорт і перегони, з підтримкою контролера і віртуальної реальності.
На які ігри звернути увагу
Раніше РБК-Україна писало, що Assassin's Creed Valhalla стане безкоштовною.
Також РБК-Україна повідомляло, що Valve змінила політику знижок на Steam.