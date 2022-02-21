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У Steam розпочався фестиваль "іграм бути"

Автор: Сергій Сурепін

21 лютого в сервісі цифрової дистрибуції Steam почався черговий фестиваль - "Іграм бути". Користувачам будуть доступні пробні версії ігор, які вийдуть незабаром.

Що це таке – в матеріалі РБК-Україна.

Фестиваль триватиме весь тиждень, до 28 лютого. В рамках цієї активності користувачам будуть доступні різні демоверсії ігор.

Також можна буде дивитися спеціальні трансляції розробників відеоігор і обговорити з ними майбутні проєкти. Крім цього, на деякі ігри можна буде оформити попереднє замовлення за спеціальною ціною.

Всі проєкти для зручності навігації представлені в 10 категоріях. Серед них: бойовики, пригоди, стратегії, симулятори, рольові ігри, головоломки, платформери, спорт і перегони, з підтримкою контролера і віртуальної реальності.

На які ігри звернути увагу

  • CROWZ - багатокористувацький шутер
  • Builders of Egypt – містобудівний симулятор про Стародавній Єгипет
  • The Wandering Village - ще один містобудівний симулятор
  • Little Orpheus - барвистий платформер
  • Scathe - олдскульний бойовик, що нагадує DOOM Eternal
  • ABRISS - будівельно-нищівна гра
  • The Unliving - рогалик про некроманта
  • FAR: Changing Tides - продовження меланхолійного дорожньої пригоди FAR: Lone Sails
  • Boundary - багатокористувацький бойовик про космонавтів
  • The Matriarch - аналог Among Us

Раніше РБК-Україна писало, що Assassin's Creed Valhalla стане безкоштовною.

Також РБК-Україна повідомляло, що Valve змінила політику знижок на Steam.

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