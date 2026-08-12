Стаж однаковий, а пенсія - різна: що впливає на виплати українцям

Двоє людей із однаковим трудовим стажем можуть отримувати геть різні пенсії. На суму виплат впливає не лише стаж, але й інші фактори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на норми Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Головне:
Розмір пенсії за віком не фіксований і не однаковий для всіх. Його рахують за спеціальною формулою, яку визначає стаття 27 закону про пенсійне страхування.
Формула враховує два основні показники:
Тому підсумкова сума завжди індивідуальна - вона залежить від того, скільки людина працювала і скільки заробляла офіційно.
Для розрахунку пенсії беруть не всю зарплату людини за життя, а спеціально обчислений показник. Його визначають як добуток двох цифр:
Індивідуальний коефіцієнт - це середнє значення коефіцієнтів зарплати за кожен місяць стажу, який враховують під час призначення пенсії.
Якщо на момент оформлення пенсії ще немає офіційних даних про середню зарплату в Україні за останні три роки, використовують ті цифри, які вже є. Пізніше пенсію перераховують, коли з'являються точні дані.
Зазвичай для розрахунку пенсії беруть зарплату за весь час стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. Дані беруть із системи персоніфікованого обліку.
Але є виняток: людина може попросити врахувати зарплату за будь-які 60 місяців стажу підряд до 30 червня 2000 року, навіть якщо були перерви в роботі. Головна умова - цей заробіток має підтверджуватися документами.
Коефіцієнт зарплати за кожен місяць рахують так: суму зарплати людини, з якої сплатили внески, ділять на середню зарплату по Україні за той самий місяць.
Порядок цього розрахунку затвердило правління Пенсійного фонду України ще у 2008 році.
Страховий стаж рахують у місяцях - це весь час, коли людина підлягала пенсійному страхуванню.
Коефіцієнт страхового стажу отримують, якщо загальну кількість місяців стажу поділити на 1200.
Обидва коефіцієнти - і стажу, і зарплати - рахують із точністю до п'яти знаків після коми.
Нагадаємо, з 2 серпня 2026 року в Україні діють нові правила зарахування стажу для пенсії за віком.
До стажу тепер зараховують періоди роботи, за які роботодавець нарахував внески й подав звітність, навіть якщо фактично їх не сплатив.
Тим часом у Міністерстві охорони здоров'я пояснили, коли лікар може дистанційно оформити електронний рецепт, направлення чи лікарняний.
За словами відомства, дистанційний медичний висновок про тимчасову непрацездатність автоматично формує електронний лікарняний у реєстрі Пенсійного фонду.