Стаж однаковий, а пенсія - різна: що впливає на виплати українцям

Головне: Період урахування зарплати: з 1 липня 2000 року, а за бажанням - додатково за будь-які 60 місяців стажу до цієї дати.

з 1 липня 2000 року, а за бажанням - додатково за будь-які 60 місяців стажу до цієї дати. Чому пенсії різняться: навіть при однаковому стажі підсумкова сума залежить від рівня офіційної зарплати, з якої сплачували внески.

навіть при однаковому стажі підсумкова сума залежить від рівня офіційної зарплати, з якої сплачували внески. Що враховують: заробітну плату застрахованої особи та коефіцієнт страхового стажу.

заробітну плату застрахованої особи та коефіцієнт страхового стажу. Правило розрахунку: розмір пенсії за віком визначають за формулою зі статті 27 закону про пенсійне страхування, а не за фіксованою сумою.

За якою формулою обчислюють пенсію за віком

Розмір пенсії за віком не фіксований і не однаковий для всіх. Його рахують за спеціальною формулою, яку визначає стаття 27 закону про пенсійне страхування.

Формула враховує два основні показники:

заробітну плату застрахованої особи;

коефіцієнт страхового стажу.

Тому підсумкова сума завжди індивідуальна - вона залежить від того, скільки людина працювала і скільки заробляла офіційно.

Яку заробітну плату враховують для призначення пенсії

Для розрахунку пенсії беруть не всю зарплату людини за життя, а спеціально обчислений показник. Його визначають як добуток двох цифр:

середньої зарплати в Україні за три роки перед зверненням за пенсією;

індивідуального коефіцієнта зарплати конкретної людини.

Індивідуальний коефіцієнт - це середнє значення коефіцієнтів зарплати за кожен місяць стажу, який враховують під час призначення пенсії.

Якщо на момент оформлення пенсії ще немає офіційних даних про середню зарплату в Україні за останні три роки, використовують ті цифри, які вже є. Пізніше пенсію перераховують, коли з'являються точні дані.

За який період враховують заробіток

Зазвичай для розрахунку пенсії беруть зарплату за весь час стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. Дані беруть із системи персоніфікованого обліку.

Але є виняток: людина може попросити врахувати зарплату за будь-які 60 місяців стажу підряд до 30 червня 2000 року, навіть якщо були перерви в роботі. Головна умова - цей заробіток має підтверджуватися документами.

Як визначають коефіцієнт заробітної плати

Коефіцієнт зарплати за кожен місяць рахують так: суму зарплати людини, з якої сплатили внески, ділять на середню зарплату по Україні за той самий місяць.

Порядок цього розрахунку затвердило правління Пенсійного фонду України ще у 2008 році.

Як обчислюють страховий стаж

Страховий стаж рахують у місяцях - це весь час, коли людина підлягала пенсійному страхуванню.

Коефіцієнт страхового стажу отримують, якщо загальну кількість місяців стажу поділити на 1200.

Обидва коефіцієнти - і стажу, і зарплати - рахують із точністю до п'яти знаків після коми.

Що ще змінилося у пенсійних правилах

Нагадаємо, з 2 серпня 2026 року в Україні діють нові правила зарахування стажу для пенсії за віком.