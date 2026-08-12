Стаж одинаковый, а пенсия - разная: что влияет на выплаты украинцам

Два человека с одинаковым трудовым стажем могут получать совершенно разные пенсии. На сумму выплат влияет не только стаж, но и другие факторы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нормы Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Главное:
Размер пенсии по возрасту не фиксирован и не одинаков для всех. Его считают по специальной формуле, определяемой статьей 27 закона о пенсионном страховании.
Формула учитывает два основных показателя:
Поэтому итоговая сумма всегда индивидуальна – она зависит от того, сколько человек работал и сколько зарабатывал официально.
Для расчета пенсии берут не всю зарплату человека при жизни, а специально вычисленный показатель. Его определяют как произведение двух цифр:
Индивидуальный коэффициент - это среднее значение коэффициентов зарплаты за каждый месяц стажа, который учитывается при назначении пенсии.
Если на момент оформления пенсии еще нет официальных данных о средней зарплате в Украине за последние три года, используют уже существующие цифры. Позже пенсию перечисляют, когда появляются точные данные.
Обычно для расчета пенсии берут зарплату за все время стажа, начиная с 1 июля 2000 года. Данные принимаются из системы персонифицированного учета.
Но есть исключение: человек может попросить учесть зарплату за любые 60 месяцев стажа подряд до 30 июня 2000, даже если были перерывы в работе. Главное условие – этот заработок должен подтверждаться документами.
Коэффициент зарплаты за каждый месяц считают так: сумму зарплаты человека, с которого уплатили взносы, делят на среднюю зарплату по Украине за тот же месяц.
Порядок этого расчета утвердил правление Пенсионного фонда Украины еще в 2008 году.
Страховой стаж считают в месяцах - это все время, когда человек подлежал пенсионному страхованию.
Коэффициент страхового стажа получают, если общее количество месяцев стажа разделить на 1200.
Оба коэффициента - и стажа, и зарплаты - считают с точностью до пяти знаков после запятой.
Напомним, со 2 августа 2026 года в Украине действуют новые правила зачисления стажа для пенсии по возрасту.
В стаж теперь относят периоды работы, за которые работодатель начислил взносы и подал отчетность, даже если фактически их не оплатил.
Тем временем в Министерстве здравоохранения объяснили, когда врач может дистанционно оформить электронный рецепт, направление или больничный.
По словам ведомства, дистанционное медицинское заключение о временной нетрудоспособности автоматически формирует электронный больничный в реестре Пенсионного фонда.