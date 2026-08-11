МОЗ пояснило, коли лікар може дистанційно виписати е-рецепт та е-направлення

В Україні лікарі можуть у визначених випадках оформлювати електронні медичні документи дистанційно. Але такі рішення ухвалюються лише за наявності медичних показань і після оцінки стану здоров’я людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснення Міністерства охорони здоров'я .

За рішенням лікаря, е-рецепт на лікарські засоби може бути виписаний дистанційно без проведення особистого прийому пацієнта, якщо це не суперечить галузевим стандартам у сфері охорони здоров’я.

Виняток становлять пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Для них призначення ліків можливе лише під час очного прийому.

Під час дистанційного призначення препаратів лікар враховує інформацію, яку отримує від пацієнта або його представника: скарги, поточний стан здоров’я та дані з медичної документації.

При цьому медик зобов’язаний внести відповідні записи про консультацію до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Як отримати е-рецепт онлайн

Дистанційно оформити е-рецепт може особистий лікар, який займається лікуванням пацієнта - як лікар первинної ланки, так і вузький спеціаліст.

Після створення рецепта пацієнт отримує повідомлення на телефон із номером рецепта та кодом його погашення.

У МОЗ наголошують, що рішення про призначення ліків ухвалює виключно лікар на основі медичних показань, а не лише на прохання пацієнта.

Коли можна отримати е-направлення дистанційно

Електронне направлення на консультацію спеціаліста, дослідження чи обстеження також може бути оформлене дистанційно.

Для цього лікар має провести телемедичну консультацію та оцінити стан пацієнта. Такий формат особливо актуальний для людей із хронічними захворюваннями, які регулярно проходять обстеження та перебувають під наглядом свого лікаря.

Після ухвалення рішення лікар вносить інформацію до ЕСОЗ, а пацієнт отримує повідомлення з номером е-направлення.

У МОЗ окремо зазначили, що направлення не видається лише за бажанням людини. Воно оформлюється виключно за наявності медичних показань після оцінки стану здоров’я.

До яких лікарів можна звертатися без е-направлення

У деяких випадках пацієнту не потрібно отримувати е-направлення перед зверненням до спеціаліста.

Без нього можна звернутися, зокрема, до:

гінеколога;

психіатра;

стоматолога;

нарколога;

фтизіатра.

Також е-направлення не потрібне у разі звернення до лікарні в ургентному стані.

Коли можна оформити лікарняний дистанційно

На період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення лікарі можуть дистанційно сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН) для пацієнтів із симптомами COVID-19, грипу або гострих респіраторних вірусних інфекцій.

Людина може звернутися до свого лікаря телефоном або через інтернет-зв’язок. Після опитування та оцінки стану пацієнта медик може сформувати МВТН строком до п’яти календарних днів.

Якщо непрацездатність триває довше, пацієнту потрібно прийти на особистий прийом. Лише після огляду лікар може оформити наступний медичний висновок.

Дистанційно створити МВТН може лише лікар, до якого пацієнт прикріплений.

Після формування документа в ЕСОЗ людина отримує повідомлення з його номером на телефон. Якщо пацієнт є застрахованою особою, на основі МВТН у реєстрі листків непрацездатності Пенсійного фонду автоматично формується електронний лікарняний.

Рішення про лікування ухвалює лише лікар

У МОЗ наголосили, що всі медичні рішення - щодо призначення ліків, проведення процедур, обстежень або оформлення тимчасової непрацездатності - ухвалює виключно лікар.

Основою для таких рішень мають бути оцінка стану здоров’я пацієнта та наявність медичних показань.