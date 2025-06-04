Росіяни атакували завод з виробництва біоетанолу на Сумщині (фото)

Атака по Україні

Росія продовжує обстріли мирних міст України. У ніч на 4 червня Харків атакували "шахедами" та ракетами. Обстріли тривали протягом півтори години. Терористи били ракетами й безпілотними літальними апаратами (БпЛА) по житлових будинках, підприємства й не тільки.

Також вибухи пролунали і в Одесі.

До атак дронами окупанти вдаються щоночі. Наприклад, у ніч з 2 на 3 червня Україну атакували більше 110 безпілотників з п'яти напрямків.

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