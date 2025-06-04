Били по житлових будинках й підприємствах. Терехов розкрив деталі нічного обстрілу Харкова

Нічна атака ворога на Харків тривала протягом півтори години. Терористи били ракетами й безпілотними літальними апаратами (БпЛА) по житлових будинках, підприємства й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова.

За словами Терехова, атака, внаслідок якої постраждав Новобаварський район, тривала з 02:29 до 03:57. Терористи застосували проти Міста дві ракети й дев'ять "Шахедів". Один з дронів не вибухнув, але решта - влучили.

Терористи били по цивільній інфраструктурі, підприємствах, людських будинках, СТО й парку. Загалом постраждали сім локацій Харкова:

цех цивільного підприємства;

ще одне цивільне підприємство, велика пожежа. Відомо про 30-річного постраждалого;

горіла СТО;

згорів приватний будинок, гараж, флігель. Постраждало ще 7 осель поруч;

пошкоджено дах складу;

потрапляння у землю, вигоріла трава на 600 квадратних метрів. Зачепило електромережу;

знайдено не розірваний "Шахед".

Фото: відомі деталі нічого обстрілу Харкова (t.me/prokuratura_kharkiv)

"Крім того, один із БпЛА впав у парку в Новобаварському районі міста та не розірвався. Вибухотехніки знешкодили російський безпілотник", - розповіла Харківська обласна прокуратура.