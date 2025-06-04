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Били по житлових будинках й підприємствах. Терехов розкрив деталі нічного обстрілу Харкова

Середа 04 червня 2025 08:40
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Били по житлових будинках й підприємствах. Терехов розкрив деталі нічного обстрілу Харкова Ілюстративне фото: відомі деталі нічого обстрілу Харкова (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Нічна атака ворога на Харків тривала протягом півтори години. Терористи били ракетами й безпілотними літальними апаратами (БпЛА) по житлових будинках, підприємства й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова.

За словами Терехова, атака, внаслідок якої постраждав Новобаварський район, тривала з 02:29 до 03:57. Терористи застосували проти Міста дві ракети й дев'ять "Шахедів". Один з дронів не вибухнув, але решта - влучили.

Терористи били по цивільній інфраструктурі, підприємствах, людських будинках, СТО й парку. Загалом постраждали сім локацій Харкова:

  • цех цивільного підприємства;
  • ще одне цивільне підприємство, велика пожежа. Відомо про 30-річного постраждалого;
  • горіла СТО;
  • згорів приватний будинок, гараж, флігель. Постраждало ще 7 осель поруч;
  • пошкоджено дах складу;
  • потрапляння у землю, вигоріла трава на 600 квадратних метрів. Зачепило електромережу;
  • знайдено не розірваний "Шахед".

Фото: відомі деталі нічого обстрілу Харкова (t.me/prokuratura_kharkiv)

"Крім того, один із БпЛА впав у парку в Новобаварському районі міста та не розірвався. Вибухотехніки знешкодили російський безпілотник", - розповіла Харківська обласна прокуратура.

Обстріли України з боку Росії

Росія систематично обстрілює територію України, цілеспрямовано завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі. Ворог використовує широкий арсенал засобів ураження - від артилерії та ракет до керованих авіабомб і ударних безпілотників.

До атак дронами терористи вдаються щоночі. Наприклад, у ніч з 2 на 3 червня Україну атакували більше 110 безпілотників з п'яти напрямків.

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