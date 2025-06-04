Россияне атаковали завод по производству биоэтанола в Сумской области (фото)

Атака по Украине

Россия продолжает обстрелы мирных городов Украины. В ночь на 4 июня Харьков атаковали "шахедами" и ракетами. Обстрелы продолжались в течение полутора часов. Террористы били ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) по жилым домам, предприятиям и не только.

Также взрывы прогремели и в Одессе.

К атакам дронами оккупанты прибегают каждую ночь. Например, в ночь со 2 на 3 июня Украину атаковали более 110 беспилотников с пяти направлений.

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