У Ставропольському краї РФ загорілася військова частина (відео)
У російському місті Георгієвськ сьогодні, 9 серпня, загорілася місцева військова частина.
Про це заявив голова Георгієвського міського округу Андрій Зайцев, повідомляє РБК-Україна.
"На території військової частини по вулиці Лермонтова в Георгієвську спостерігалося сильне задимлення", - йдеться у повідомленні.
Фото: Пожежа (t.me/stavropolye_tv)
Зайцев заявив, що сталося загоряння на речовому складі площею 300 кв/м.
Голова округу додав, що наразі на місці працює пожежна служба самої військової частини, також направлено техніку з Георгієвської та Горячеводської пожежних служб.
Пожежі в Росії
Варто зазначити, що на території Росії останнім часом фіксують велику кількість пожеж, зокрема як у Москві, так і у віддалених регіонах.
Так, нещодавно у російській столиці горів ремонтно-механічний завод, а того ж дня ввечері у центрі Москви спалахнула пожежа на будівництві. Декількома днями пізніше у Москві сталася потужна пожежа на сміттєвому заводі.
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