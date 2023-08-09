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В Ставропольском крае РФ загорелась воинская часть (видео)

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Георгиевск, Среда 09 августа 2023 19:16
В Ставропольском крае РФ загорелась воинская часть (видео) Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В российском городе Георгиевск сегодня, 9 августа, загорелась местная воинская часть.

Об этом заявил глава Георгиевского городского округа Андрей Зайцев, сообщает РБК-Украина.

"На территории воинской части по улице Лермонтова в Георгиевске наблюдалось сильное задымление", - говорится в сообщении.

В Ставропольском крае РФ загорелась воинская часть (видео)

Фото: Пожар (t.me/stavropolye_tv)

Зайцев заявил, что произошло возгорание на вещевом складе площадью 300 кв/м.

Глава округа добавил, что сейчас на месте работает пожарная служба самой воинской части, также направлена техника из Георгиевской и Горячеводской пожарных служб.

Пожары в России

Следует отметить, что на территории России в последнее время фиксируют большое количество пожаров, в том числе как в Москве, так и в отдаленных регионах.

Так, недавно в российской столице горел ремонтно-механический завод, а в тот же день вечером в центре Москвы загорелся пожар на строительстве. Несколькими днями позже в Москве произошел мощный пожар на мусорном заводе.

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