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У Ставрополі ліквідовано майора РФ, який віддавав накази бомбити Маріуполь

Росія, Четвер 29 травня 2025 10:05
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У Ставрополі ліквідовано майора РФ, який віддавав накази бомбити Маріуполь Фото: у Ставрополі ліквідовано майора РФ, який віддавав накази бомбити Маріуполь (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

У Ставрополі 29 травня ліквідовано Заура Гурцієва. Він - російський майор, який віддавав накази бомбити Маріуполь у 2022 році і за це навіть отримав посаду в мерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Агентство. Новости".

У ніч на четвер, 29 травня, під час вибуху гранати в Ставрополі було ліквідовано майора, який керував повітряними бомбардуваннями Маріуполя. Через накази Заура Гурцієва, який останнім часом обіймав посаду заступника голови Ставрополя, загинули тисячі людей.

Вибух гранати стався поруч із багатоповерховим будинком на вулиці Чехова, 85/19. Унаслідок вибуху було ліквідовано двох чоловіків. Вони перед вибухом сиділи на лавці біля будинку і розпивали алкогольні напої.

"Гранату підірвав невідомий", - йдеться в повідомленні.

Ліквідацію Гурцієва підтвердив глава Ставропольського краю Володимир Владимиров. За його словами, розглядаються всі версії, включно з організацією теракту, у якому той уже встиг звинуватити так званих "нацистів з України".

Що відомо про Гурцієва

Гурцієв керував повітряними бомбардуваннями Маріуполя під час захоплення міста в лютому 2022 року. У жовтні 2024 року глава Кремля Володимир Путін оголосив про призначення Гурцієва першим заступником голови Ставрополя.

Захоплення Маріуполя

У лютому 2022 року російські війська масштабно вторглися в Україну. Масовими бомбардуваннями, які забрали життя тисяч людей, росіяни захопили Маріуполь, який був повністю зруйнований.

У травні 2022 року повідомлялося, що в Маріуполі російські окупанти вбили 25 тисяч осіб. Але жертв може бути набагато більше.

У червні минулого року The Guardian писало про те, що Росія застосувала навмисну тактику голоду під час захоплення Маріуполя в лютому 2022 року. Юристи кажуть, що стратегія позбавлення жителів міста їжі під час блокади може бути прирівняна до воєнного злочину.

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