ua en ru
Чт, 29 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Ставрополе ликвидирован майор РФ, который отдавал приказы бомбить Мариуполь

Россия, Четверг 29 мая 2025 10:05
UA EN RU
В Ставрополе ликвидирован майор РФ, который отдавал приказы бомбить Мариуполь Фото: в Ставрополе ликвидирован майор РФ, который отдавал приказы бомбить Мариуполь (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

В Ставрополе 29 мая ликвидирован Заур Гурциев. Он - российский майор, который отдавал приказы бомбить Мариуполь в 2022 году и за это даже получил должность в мэрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Агентство. Новости".

В ночь на четверг, 29 мая, при взрыве гранаты в Ставрополе был ликвидирован майор, руководивший воздушными бомбардировками Мариуполя. Из-за приказов Заура Гурциева, который в последнее время занимал должность замглавы Ставрополя, погибли тысячи человек.

Взрыв гранаты произошел рядом с многоэтажным домом на улице Чехова, 85/19. В результате были ликвидированы двое мужчин. Они перед взрывом сидели на скамейке у дома и распивали алкогольные напитки.

"Гранату взорвал неизвестный", - говорится в сообщении.

Ликвидацию Гурциева подтвердил глава Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, рассматриваются все версии, включая организацию теракта, в котором тот уже успел обвинить так называемых "нацистов из Украины".

Что известно о Гурциеве

Гурциев руководил воздушными бомбардировками Мариуполя во время захвата города в феврале 2022 года. В октябре 2024 года глава Кремля Владимир Путин объявил о назначении Гурциева первым замглавы Ставрополя.

Захват Мариуполя

В феврале 2022 года российские войска масштабно вторглись в Украину. Массовыми бомбардировками, которые унесли жизни тысяч людей, россияне захватили Мариуполь, который был полностью разрушен.

В мае 2022 года сообщалось, что в Мариуполе российские оккупанты убили 25 тысяч человек. Но жертв может быть гараздо больше.

В июне прошлого года The Guardian писало о том, что Россия применила преднамеренную тактику голода во время захвата Мариуполя в феврале 2022 года. Юристы говорят, что стратегия лишения жителей города еды во время блокады может быть приравнена к военному преступлению.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Мариуполь Война в Украине
NEWS
Российские оккупанты продвинулись на Донбассе и в Курской области: карты ISW
Российские оккупанты продвинулись на Донбассе и в Курской области: карты ISW
DAILY
Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова, Дмитрий Олейник Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам