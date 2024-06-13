Росія використала навмисну ​​тактику голоду в Маріуполі, - The Guardian

Росія застосувала навмисну ​​тактику голоду під час захоплення Маріуполя у лютому 2022 року. Юристи кажуть, що стратегія позбавлення мешканців міста їжі під час блокади може бути прирівняна до військового злочину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Згідно з новим аналізом, представленим у Міжнародний кримінальний суд (МКС), Росія застосувала "навмисну ​​модель" тактики голоду під час 85-денної облоги українського міста Маріуполь на початку 2022 року, що було рівносильне військовому злочину.

Висновок є основою досьє, яке зараз передається до МКС у Гаазі юристами Global Rights Compliance, які працюють спільно з урядом України. У ньому стверджується, що Росія та її лідери мали намір вбити та завдати шкоди великій кількості мирних жителів.

Підраховано, що під час оточення та захоплення міста Маріуполя на початку війни в Україні загинуло 22 тисячі людей. Мирні жителі залишилися без води, газу та електрики протягом кількох днів після облоги, оскільки температура впала нижче за мінус 10°C.

Катріона Мердок, партнер Global Rights Compliance, заявила, що мета дослідження полягала в тому, щоб "з'ясувати, чи існує ширша версія", яка є навмисною відмовою російських військових та їх керівництва в їжі та інших зручностях, необхідних для життя - застосування стратегії голодування, яку можна назвати військовим злочином.

"Ми могли бачити, що російський напад складався з чотирьох етапів: починаючи з атак на громадянську інфраструктуру і закінчуючи відключенням електроенергії, опалення та води. Потім у гуманітарній евакуації було відмовлено і навіть зазнали нападів, а допомога не була доставлена", - сказав Мердок.

На третьому етапі, за її словами, об'єктом нападу була критично важлива інфраструктура, громадянське населення тероризувалося за допомогою допомоги, а точки з водою зазнавали бомбардувань.

"Нарешті, на четвертому етапі Росія зробила стратегічні атаки з метою знищити або захопити об'єкти інфраструктури, що залишилися", - додала вона.

Поетапний напад на Маріуполь, за її словами, продемонстрував, що Росія планувала захопити прифронтове місто без пощади до його цивільного населення, чисельність якого оцінювалася в 450 тисяч осіб до початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

У досьє робиться висновок, що близько 90% медичних закладів та будинків у місті було зруйновано або пошкоджено під час облоги, а пункти роздачі продовольства, а також маршрути гуманітарної евакуації зазнали бомбардувань.

Враховуючи важливість Маріуполя та централізацію російського процесу ухвалення рішень, вина за загибель тисяч мирних жителів покладена на "найгору", йдеться у доповіді.

"Винні Володимир Путін та ешелони російського військового керівництва, уточнила Мердок, хоча вона й не назвала імена командирів.

Захоплення Маріуполя

Російські війська окупували Маїуполь на початку масштабного вторгнення в Україну наприкінці лютого 2022 року. Після цього місто перетворилося на місце зосередження та перекидання ресурсів на лінію фронту, зокрема на Бердянський напрямок.

Так, у травні 2022 року повідомлялося, що в Маріуполі російські окупанти вбили 25 тисяч осіб. Здебільшого, внаслідок російської агресії, загинули цивільні. Зокрема, на території міста знаходили масштабні місця поховань.