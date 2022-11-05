Ставлять "секрети" та охороняють. У Білорусі посилили контроль за залізницею

"Вздовж залізничних шляхів на критично важливих ділянках обладнуються так звані "секрети" для ведення "прихованої" охорони інфраструктури. Вночі під посилену охорону беруть: тягові підстанції, мости, шляхопроводи, пости централізації та інші критично важливі об'єкти інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Крім того, співробітники "силових" відомств Лукашенка по дорозі вагонів з боєприпасами перебувають на: перегонах, постах електричної централізації (ЕЦ), залізничних переїздах, станціях, зупинкових пунктах та на "кривих" ділянках колії. Також для моніторингу критично важливої ​​інфраструктури (вночі) та маршрутів ВЕШ (у будь-який час) використовуються квадрокоптери.

"За наявності вільних маневрових локомотивів їх намагаються пускати (за 1-2 блок-дільниці) попереду військового ешелону, що йде. Встановлено заборону на проходження вагонів через великі міста (для ускладнення ідентифікації військової техніки)", - додають автори.

Відомо, що заходи вже негативно вплинули на роботу співробітників білоруської залізниці. Наприклад, минулого тижня, на співробітника ЖД, при виконанні ним робіт на коліях, накинулися "силовики" в балаклавах і без розпізнавальних знаків, скрутивши людину із застосуванням сили та спецзасобів.

"Співробітника БелЖД у жорсткій формі обшукали, розпитували, що він робить на перегоні і тільки потім зажадали службове посвідчення. Більше того, уточнивши у керівництва, що це не "диверсант", людину відпустили не вибачаючись, а ще й публічно образивши", - кажуть у "Беларускі Гаюн".