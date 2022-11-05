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Ставят "секреты" и охраняют. В Беларуси ужесточили контроль за железной дорогой

Фото: в Беларуси ужесточили контроль за железной дорогой (t.me/Hajun_BY)
Автор: Наталия Гурковская

Железная дорога в Беларуси уже почти месяц, начиная с 13 октября, находится под усиленной охраной КГБ, МВД и ССО. Также на путях ставят "секреты" вдоль рельсов и ввели запрет на следование эшелонов через города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

"Вдоль ЖД-путей на критически важных участках оборудуются так называемые "секреты" для ведения "скрытой" охраны инфраструктуры. Ночью под усиленную охрану берут: тяговые подстанции, мосты, путепроводы, посты централизации и другие критически важные объекты инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники "силовых" ведомств Лукашенко по пути следования вагонов с боеприпасами находятся на: перегонах, постах электрической централизации (ЭЦ), железнодорожных переездах, станциях, остановочных пунктах и на "кривых" участках пути. Также для мониторинга критически важной инфраструктуры (ночью) и маршрутов ВЭШ (в любое время) используются квадрокоптеры.

"При наличии свободных маневровых локомотивов их стараются пускать (за 1-2 блок-участка) впереди идущего воинского эшелона. Установлен запрет на следование вагонов через крупные города (для усложнения идентификации воинской техники)", - добавляют авторы.

Известно, что меры уже негативно отразились на работе сотрудников белорусской ЖД. К примеру, на прошлой неделе, на сотрудника ЖД, при выполнении им работ на путях, накинулись "силовики" в балаклавах и без опознавательных знаков, скрутив человека с применением силы и спецсредств.

"Сотрудника БелЖД в жесткой форме обыскали, расспрашивали, что он делает на перегоне и только потом затребовали служебное удостоверение. Более того, уточнив у руководства, что это не "диверсант", человека отпустили не принеся никаких извинений, а еще и публично оскорбив", - говорят в "Беларускі Гаюн".

Как сообщалось, пограничники Литвы не пропустили в страну вагоны с российской военной символикой. Поезда следовали из РФ в Беларусь.

Напомним, ранее стало известно, что Беларусь разворачивает дополнительные средства радиоэлектронной борьбы рядом с границей с Украиной.

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