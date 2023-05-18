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Ставлять перед вибором. Федоров розповів, як окупанти паспортами тероризують українців

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Мелітополь, Четвер 18 травня 2023 17:56
Ставлять перед вибором. Федоров розповів, як окупанти паспортами тероризують українців Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни продовжують тероризувати населення тимчасово окупованих територій Запорізької області паспортизацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Мешканців ТОТ ставлять перед вибором – або російський паспорт або існування за межею виживання", - повідомив мер.

За його словами, росіяни ставлять українців на окупованих територіях перед виборов, зокрема:

  • зобов’язують людей переукладати договори з захопленою енергопоставляючою компанією, що наразі можливо зробити тільки за наявності паспортів;
  • в захоплених школах обіцяють видати атестат тільки тим, хто оформив роспаспорт;
  • обіцяють всіх, хто до 1 вересня не отримає російський паспорт, зробити іноземцями на рідній землі.

"Але ми віримо, що до того часу завдяки героїчним ЗСУ окупантів вже не буде на нашій території", - додав Федоров.

Нагадаємо, Центр національного спротиву повідомляв, що російські загарбники не можуть виконати плани паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях України.

Також раніше ми писали, що російські загарбники почали тиснути на жителів Луганської області, які не хочуть отримувати паспорти РФ. Жителям міста Сватове урізають зарплати на 30%.

А у Херсонській області та окупанти навмисно псують українські документи, щоб пришвидшити темпи паспортизації.

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