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Ставят перед выбором. Федоров рассказал, как оккупанты паспортами терроризируют украинцев

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Мелитополь, Четверг 18 мая 2023 17:56
Ставят перед выбором. Федоров рассказал, как оккупанты паспортами терроризируют украинцев Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Россияне продолжают терроризировать население временно оккупированных территорий Запорожской области паспортизацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Жителей ВОТ ставят перед выбором - или российский паспорт или существование за чертой выживания", - сообщил мэр.

По его словам, россияне ставят украинцев на оккупированных территориях перед выбором, в частности:

  • обязывают людей перезаключать договоры с захваченной энергопоставляющей компанией, что сейчас возможно сделать только при наличии паспортов;
  • в захваченных школах обещают выдать аттестат только тем, кто оформил роспаспорт;
  • обещают всех, кто до 1 сентября не получит российский паспорт, сделать иностранцами на родной земле.

"Но мы верим, что к тому времени благодаря героическим ВСУ оккупантов уже не будет на нашей территории", - добавил Федоров.

Напомним, Центр национального сопротивления сообщал, что российские захватчики не могут выполнить планы паспортизации населения на временно оккупированных территориях Украины.

Также ранее мы писали, что российские захватчики начали давить на жителей Луганской области, не желающих получать паспорта РФ. Жителям города Сватово урезают зарплаты на 30%.

А в Херсонской области и оккупанты намеренно портят украинские документы, чтобы ускорить темпы паспортизации.

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