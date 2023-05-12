Окупанти у Сватовому урізають зарплати людям без російських паспортів, - ОВА

Російські загарбники почали тиснути на жителів Луганської області, які не хочуть отримувати паспорти РФ. Жителям міста Сватове урізають зарплати на 30%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА .

"Аби посилити тиск на місцеве населення, окупанти залучили маневрені групи Росгвардії. Вони повинні протидіяти представникам руху опору, посилити взаємодію з військовими РФ та колаборантами, збирати та систематизувати безпекову ситуацію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тиск на місцеве населення посилюються щодня. Це стосується і Сватового. Раніше у тих, хто відмовлявся від паспорта РФ, "вираховували" із заробітної плати 30 %.

Окупаційна "влада" додатково почала погрожувати спочатку позбавленням грошей за виконану роботу, а надалі - депортацією, яка передбачена новим "законом" РФ.