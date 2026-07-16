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Ставлення поляків до надання допомоги Україні змінилось: результати опитування

21:58 16.07.2026 Чт
2 хв
Зміна настроїв у польському суспільстві відбувається на тлі складних відносин між країнами
aimg Валерій Ульяненко
Ставлення поляків до надання допомоги Україні змінилось: результати опитування Фото: все більше поляків виступають проти надання допомоги Україні (Getty Images)
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У Польщі суттєво знизилася частка громадян, які виступають за продовження військової підтримки України. Головною причиною зміни настроїв називають історичні суперечки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування, проведеного на замовлення Rzeczpospolita.

За даними дослідження, наразі 52,2% поляків вважають, що країна має й надалі надавати військову допомогу Україні. Водночас частка противників такої підтримки досягла 45,2%. Ще 2,5% респондентів не змогли визначитися з відповіддю.

Видання підкреслює, що суспільна думка суттєво погіршилася порівняно з кінцем 2022 року. Тоді військову допомогу Києву підтримувала абсолютна більшість - 77,5% опитаних, а проти виступали лише 18,3%.

Хто найчастіше виступає проти

Найбільше противників надання допомоги Україні фіксують серед виборців опозиційних партій. Йдеться насамперед про прихильників політичних сил "Право і справедливість", "Конфедерація" та Razem.

Крім того, скептичні настрої переважають серед таких категорій:

  • громадяни, які не беруть участі у виборах;
  • мешканці сільської місцевості;
  • молоді респонденти.

За оцінкою Rzeczpospolita, стрімка зміна настроїв у суспільстві відбувається на тлі різкого загострення польсько-українських відносин через історичні питання.

Зокрема, обурення польських політиків викликало рішення президента України присвоїти одному з військових підрозділів ім'я героїв УПА.

Також додаткову критику уряду Дональда Туска спровокувала поява інформації про передачу українській стороні п’яти ракет PAC-3 для ЗРК Patriot.

Нагадаємо, рівень довіри поляків до президента Кароля Навроцького сягнув рекордної позначки. Зростання його популярності збіглося в часі з рішенням позбавити президента України держнагороди Польщі.

Зазначимо, за результатами опитування, 59,7% поляків не підтримують вступ України до Євросоюзу. Зокрема, 27,4% респондентів відповіли "скоріше ні", тоді як 32,3% заявили про категоричне несприйняття такого кроку.

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