Яке ставлення у Конгресі до політики Трампа щодо України: відповідь експерта

Позиція Трампа щодо України

Трамп неодноразово заявляв, що, на його думку, США "надто багато" допомагають Україні, а Європа - "занадто мало". Він наголошував на необхідності припинити "неконтрольовану фінансову допомогу" Києву.

Президент неодноразово заявляв, що якби він перебував при владі, війни б не сталося. Також, він обіцяв "завершити війну за добу".

Трамп рідко прямо засуджує дії Кремля або називає Росію агресором. Натомість він зосереджується на критиці адміністрації Байдена за те, що та "втягує США у війну".

Нагадаємо. що сьогодні коментуючи останні масовані атаки проти України, президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявив, що Вашингтон "безумовно" розглядає можливість введення санкцій проти Росії.

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