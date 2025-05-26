Какое отношение в Конгрессе к политике Трампа по Украине: ответ эксперта

Речь идет о Доне Бейконе - республиканском представителе от штата Небраска, который является последовательным сторонником помощи Украине.

Несмотря на партийную принадлежность, он неоднократно позволял себе открыто критиковать Трампа, в частности за его позицию относительно войны в Украине.

Бейкон когда это нужно, часто "очень прямо" критикует взгляд президента. Как отмечает Эпштейн, есть политики, которые пока не решаются дистанцироваться от позиции Трампа.

"Посмотрим, смогут ли больше республиканцев это осознать и найти в себе смелость разорвать связь с президентом от своей же партии. Мы должны их в этом поддержать", - сказал он.