Трамп відмовляється тиснути на Росію, попри настрої в Конгресі – американський експерт

Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн в бліц-інтерв'ю РБК-Україна пояснив причини нерішучості Трампа щодо санкцій проти Росії і те, як на дії президента США реагує американський політикум.

Головне:

Чому Трамп не запроваджує санкції проти Росії?

Як нерішучість Трампа сприймають в американському політикумі?

Чи варто очікувати від Конгресу США активізації щодо санкцій?

Зусилля президента США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни зіштовхуються з жорстким небажанням Путіна йти на реальне припинення вогню. При цьому, той таки Трамп навідріз відмовляється застосовувати щодо Росії засоби тиску.

Показовими в цьому контексті стали телефонні розмови Трампа з Путіним, Зеленським та лідерами Європи минулого тижня. Якщо до розмови з господарем Кремля Трамп демонстрував готовність запроваджувати санкції, то після неї він змінив свою думку на протилежну і заявив, що Путін "налаштований на переговори".

Такий розвиток подій, за даними американських медіа, шокував лідерів Європи, а також викликав здивування серед американських політиків.

Мова йде не лише про опозиційних демократів. В Сенаті США зареєстровано законопроект, який має на меті посилити тиск на Росію. Його автори - республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блюменталь, який передбачає запровадження 500% мит проти країн, які допомагають Росії. Про перспективи законопроекту, та загалом про ставлення американського політикуму до нерішучості Трампа в бліц-інтерв'ю РБК-Україна розповів виконавчий директор американської некомерційної організації Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн.

– Чому Трамп вагається із запровадженням санкцій проти Росії?

– Ми не можемо залізти Трампу в голову, і він, безперечно, не раз змінював свою позицію за останні місяці — від масштабного публічного конфлікту із Зеленським у Білому домі до, здається, примирення на полях папського похорону, а потім — до критики Путіна в соцмережах. Але якщо спробувати провести лінію через весь цей хаос зовнішньої політики Трампа, його останній сигнал — що він не приєднається до європейських країн у запровадженні нових санкцій проти Росії — відповідає його світогляду, який зазвичай є більш прихильним до Москви, ніж до Києва.

– Які погляди республіканців і демократів у Конгресі щодо того, як Трамп веде переговори з Росією та Україною, а також щодо його відмови запроваджувати санкції проти Росії?

– У загальному підсумку — все очікувано: демократи критикують Трампа, тоді як республіканці здебільшого мовчать. Але є винятки серед республіканців.

Наприклад, Дон Бейкон — республіканський конгресмен із Небраски, традиційно "червоного" штату Середнього Заходу. Конгресмен Бейкон є переконаним прихильником України на Капітолійському пагорбі і не соромиться критикувати президента Трампа, коли це потрібно, часто роблячи це дуже прямо. Я пам’ятаю, як Бейкон сказав про Трампа: "Коли він каже, що не знає, хто почав війну — це повна нісенітниця. Путін вбив усіх своїх опонентів. А ми називаємо Зеленського диктатором?" Він говорить це, бо вважає, що справа України — це питання національного інтересу США, і ця підтримка популярна серед американців.

Побачимо, чи зможуть більше республіканців це усвідомити й знайти в собі сміливість розірвати зв’язок з президентом від своєї ж партії. Ми повинні їх у цьому підтримати.

– У Сенаті зареєстровано законопроєкт про запровадження санкцій проти Росії, ініційований Ліндсі Гремом. Які його поточні перспективи?

– Цей законопроєкт, який було подано спільно з демократом Річардом Блюменталем, має пройти в Сенаті, де він користується широкою двопартійною підтримкою. У Палаті представників є аналогічна версія, яка також має бути ухвалена. Подивимося, чи підпише його президент Трамп.

– Чому Демократична партія загалом залишається такою пасивною у критиці Трампа, зокрема щодо його дій на українсько-російському напрямку?

– Це залежить від того, що саме мається на увазі під "пасивністю", але загалом демократи досі оговтуються після поразки на виборах у листопаді. Партія наразі непопулярна, дезорганізована та відчуває брак лідерства.