Ставленики РФ втрачають довіру серед колаборантів на окупованих територіях, - ЦНС

Росіяни почали втрачати підтримку серед колаборантів на окупованих територіях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Місцеві, які підтримали окупацію на початку почали гірше ставитись до ворога", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на це впливають різні чинники:
"Водночас Кремль реагує на це традиційно - збільшенням силового блоку й примусу", - додали у ЦНС.
Нагадаємо, що російські загарбники готуються до мобілізації працівників окупаційних адміністрацій на тимчасового захоплених територіях України.
Російські силовики планують розробити нову стратегію для боротьби з українським підпіллям на окупованих територіях.
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