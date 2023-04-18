Ставленики РФ теряют доверие среди коллаборантов на оккупированных территориях, - ЦНС

Россияне начали терять поддержку среди коллаборантов на оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Местные, поддержавшие оккупацию в начале, начали хуже относиться к врагу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на это влияют разные факторы:
"В то же время Кремль реагирует на это традиционно - увеличением силового блока и принуждения", - добавили в ЦНС.
Напомним, что российские захватчики готовятся к мобилизации работников оккупационных администраций на временных захваченных территориях Украины.
Российские силовики планируют разработать новую стратегию борьбы с украинским подпольем на оккупированных территориях.
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