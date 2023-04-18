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Ставленики РФ теряют доверие среди коллаборантов на оккупированных территориях, - ЦНС

Фото: Оккупант (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне начали терять поддержку среди коллаборантов на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Местные, поддержавшие оккупацию в начале, начали хуже относиться к врагу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на это влияют разные факторы:

  • увеличение в городах количества оккупационных войск;
  • личный состав врага обитает в гражданских и муниципальных зданиях;
  • очень высокие цены (в два-три раза больше, чем на подконтрольной правительству Украины территории);
  • отсутствие работы;
  • дефицит лекарств (в первую очередь предоставляются оккупантам).

"В то же время Кремль реагирует на это традиционно - увеличением силового блока и принуждения", - добавили в ЦНС.

Напомним, что российские захватчики готовятся к мобилизации работников оккупационных администраций на временных захваченных территориях Украины.

Российские силовики планируют разработать новую стратегию борьбы с украинским подпольем на оккупированных территориях.

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