Ставки не зростають: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті не змінилися - 0,6%.

За січень ставки за гривневими депозитами для підприємств зросли з 10,7% до 10,8% річних, за валютними запасами з 1,4% до 0,9% річних.

Депозитний портфель банків за січень зріс на 1,1% до 1 914 млрд гривень, у т.ч. населення скоротилося на 0,3% до 924 млрд гривень, підприємств зріс на 2,9% до 932 млрд гривень.

Нагадаємо, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у січні 2023 року у національній валюті становили 35,7% річних. Порівняно з груднем 2022 року ставки зросли на 0,6 в.п.

За даними НБУ, незважаючи на номінальне зростання, реальні ставки за гривневими активами залишаються негативними, враховуючи очікуваний рівень інфляції у 2022-2023 роках.