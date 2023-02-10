Ставки не растут: под какой процент можно разместить депозит в банке

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте не изменились - 0,6%.

За январь ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли с 10,7% до 10,8% годовых, по валютным упаси с 1,4% до 0,9% годовых.

Депозитный портфель банков за январь вырос на 1,1% до 1 914 млрд гривен, в т.ч. населения сократился на 0,3% до 924 млрд гривен, предприятий вырос на 2,9% до 932 млрд гривен.

Напомним, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в январе 2023 года в национальной валюте составляли 35,7% годовых. По сравнению с декабрем 2022 года ставки выросли на 0,6 п.п.

По данным НБУ, несмотря на номинальный рост, реальные ставки по гривневым активам остаются отрицательными, учитывая ожидаемый уровень инфляции в 2022-2023 годах.