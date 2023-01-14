Ставки зросли на третину: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті знизилися на 0,1 п.п. до 0,6%.

За 2022 рік ставки за гривневими депозитами для підприємств зросли з 4,3% до 10,7% річних, валютними зросли з 1,0% до 1,4% річних.

Депозитний портфель банків за 2022 рік виріс на 26,0% до 1 894 млрд гривень, у т.ч. населення зросло на 29,3% до 9030 млрд гривень, підприємств зросло на 18,2% до 909 млрд гривень.