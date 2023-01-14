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Банки за 2022 рік підвищили ставки для населення: скільки коштує кредит

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Україна, Субота 14 січня 2023 09:49
Банки за 2022 рік підвищили ставки для населення: скільки коштує кредит Фото: банки підвищили ставки за кредитами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у грудні 2022 року у національній валюті становили 35,1% річних. Порівняно з груднем 2021 року ставки зросли 1,4 в.п.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зросли з 5,5 до 6,4% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств за 2022 рік зросли з 9,1% до 20,1% річних, валютними зросли з 4,1% до 5,2%.

Банки за 2022 рік підвищили ставки для населення: скільки коштує кредит

Кредитний портфель банків за 2022 рік скоротився на 3,5% до 1008 млрд гривень, у т.ч. населення скоротилося на 13,6% до 210 млрд гривень, підприємств скоротилося на 0,2% до 773 млрд гривень.

Банки за 2022 рік підвищили ставки для населення: скільки коштує кредит

Нагадаємо, чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-листопаді 2022 року склав 19,429 млрд гривень. Прибуток банків зростав п'ятий місяць поспіль.

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