Ставки выросли на треть: под какой процент можно разместить депозит в банке

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте снизились на 0,1 п.п. до 0,6%.

За 2022 год ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли с 4,3% до 10,7% годовых, по валютным выросли с 1,0% до 1,4% годовых.

Депозитный портфель банков за 2022 гд вырос на 26,0% до 1 894 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 29,3% до 9030 млрд гривен, предприятий вырос на 18,2% до 909 млрд гривен.