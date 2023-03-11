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Ставки зросли: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

Фото: ставки для населення більш ніж удвічі нижчі від рівня інфляції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У лютому 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 10,8% річних. Це вище, ніж на місяць раніше (10,6%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті не змінилися - 0,6%.

За лютий ставки за гривневими депозитами для підприємств зросли з 10,8% до 12,1% річних, валютними впали з 0,9% до 0,6% річних.

Депозитний портфель банків за лютий зріс на 2,0% до 1 952 млрд гривень, у т.ч. населення зросло на 1,5% до 937 млрд гривень, підприємств зросло на 2,9% до 957 млрд гривень.

Нагадаємо, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у лютому 2023 року у національній валюті становили 36,0% річних. Порівняно із січнем ставки зросли на 0,3 в.п.

За даними НБУ, незважаючи на номінальне зростання, реальні ставки за гривневими активами залишаються негативними, враховуючи очікуваний рівень інфляції у 2022-2023 роках.

Зазначимо, споживчі ціни в Україні у лютому зросли на 24,9%. НБУ прогнозує на 2023 рік інфляцію нижче за 20%, уряд - нижче за 30%.

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