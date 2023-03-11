ua ru
Сб, 11 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Банки підвищили ставки для населення: скільки коштує кредит в Україні

Новость на русском →
Україна, Субота 11 березня 2023 10:13
Банки підвищили ставки для населення: скільки коштує кредит в Україні Фото: банки знову підвищили ставки за кредитами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у лютому 2023 року у національній валюті становили 36,0% річних. Порівняно із січнем ставки зросли на 0,3 в.п.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті впали з 7,2% до 5,1% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств лютий зросли з 19,5% до 20,5% річних, валютними зросли з 5,9% до 5,5%.

Банки підвищили ставки для населення: скільки коштує кредит в Україні

Кредитний портфель банків за лютий скоротився на 1,3% до 987 млрд гривень, у т.ч. населення скоротилося на 1,5% до 207 млрд гривень, підприємств скоротилося на 1,2% до 757 млрд гривень.

Банки підвищили ставки для населення: скільки коштує кредит в Україні

Нагадаємо, за даними НБУ, українські банки продовжують посилювати вимоги щодо видачі кредитів для населення. Фінустанови помітно збільшили вартість споживчих позик.

Читайте РБК-Україна в Google News
банки Національний банк України
NEWS
ЗСУ відбили атаку окупантів біля Білогорівки і тримають оборону в Бахмуті: карти боїв ISW
ЗСУ відбили атаку окупантів біля Білогорівки і тримають оборону в Бахмуті: карти боїв ISW
DAILY
Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації