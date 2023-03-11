Банки підвищили ставки для населення: скільки коштує кредит в Україні
Середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у лютому 2023 року у національній валюті становили 36,0% річних. Порівняно із січнем ставки зросли на 0,3 в.п.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).
За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті впали з 7,2% до 5,1% річних.
Ставки за гривневими кредитами для підприємств лютий зросли з 19,5% до 20,5% річних, валютними зросли з 5,9% до 5,5%.
Кредитний портфель банків за лютий скоротився на 1,3% до 987 млрд гривень, у т.ч. населення скоротилося на 1,5% до 207 млрд гривень, підприємств скоротилося на 1,2% до 757 млрд гривень.
Нагадаємо, за даними НБУ, українські банки продовжують посилювати вимоги щодо видачі кредитів для населення. Фінустанови помітно збільшили вартість споживчих позик.