Банки підвищили ставки для населення: скільки коштує кредит в Україні

Середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у лютому 2023 року у національній валюті становили 36,0% річних. Порівняно із січнем ставки зросли на 0,3 в.п.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті впали з 7,2% до 5,1% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств лютий зросли з 19,5% до 20,5% річних, валютними зросли з 5,9% до 5,5%.

Кредитний портфель банків за лютий скоротився на 1,3% до 987 млрд гривень, у т.ч. населення скоротилося на 1,5% до 207 млрд гривень, підприємств скоротилося на 1,2% до 757 млрд гривень.