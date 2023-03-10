Інфляція в Україні сповільнилася: як змінилися ціни за останній рік

Споживчі ціни в Україні в лютому 2023 року, порівняно з лютим минулого року, зросли на 24,9%, що менше, ніж річна інфляція місяцем раніше (26,0%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, місячна інфляція сповільнилася до 0,7% (у січні - 0,8%). З початку року ціни зросли на 1,5%.

Продукти харчування та безалкогольні напої в Україні за рік подорожчали на 31,8%. Найбільше подорожчали яйця - на 80,3% та фрукти - на 74,9%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 22,4%, на одяг та взуття на 4,1%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 5,2%.

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 27,9%, охорона здоров'я на 20,2%, транспорт - на 33,6% (в т.ч. паливо - на 42,0%), ціни на зв'язок зросли на 13,2% %, на відпочинок та культуру на 16,4%, на освіту - на 9,4%, ресторани та готелі подорожчали на 23,0%, різні товари та послуги на 19,3%.