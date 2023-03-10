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Інфляція в Україні сповільнилася: як змінилися ціни за останній рік

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Україна, П'ятниця 10 березня 2023 15:00
Інфляція в Україні сповільнилася: як змінилися ціни за останній рік Фото: інфляція в Україні за лютий становила 24,9% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Споживчі ціни в Україні в лютому 2023 року, порівняно з лютим минулого року, зросли на 24,9%, що менше, ніж річна інфляція місяцем раніше (26,0%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, місячна інфляція сповільнилася до 0,7% (у січні - 0,8%). З початку року ціни зросли на 1,5%.

Інфляція в Україні сповільнилася: як змінилися ціни за останній рік

Продукти харчування та безалкогольні напої в Україні за рік подорожчали на 31,8%. Найбільше подорожчали яйця - на 80,3% та фрукти - на 74,9%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 22,4%, на одяг та взуття на 4,1%.

Інфляція в Україні сповільнилася: як змінилися ціни за останній рік

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 5,2%.

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 27,9%, охорона здоров'я на 20,2%, транспорт - на 33,6% (в т.ч. паливо - на 42,0%), ціни на зв'язок зросли на 13,2% %, на відпочинок та культуру на 16,4%, на освіту - на 9,4%, ресторани та готелі подорожчали на 23,0%, різні товари та послуги на 19,3%.

Інфляція в Україні сповільнилася: як змінилися ціни за останній рік

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у 2022 році зросли на 26,6%, що менше за прогнози уряду, НБУ та міжнародних організацій.

Національний банк України (НБУ) прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2023 року становитиме 18,7%.

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Державна служба статистики Ціни на продукти
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