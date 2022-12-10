Ставки зросли: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті у листопаді не змінилися - 0,7%.

У листопаді 2022 року ставки за гривневими депозитами для підприємств зросли з 9,2% до 9,8% річних, валютними зросли з 1,4% до 1,5% річних.

Депозитний портфель банків у листопаді зріс на 1,0% до 1 783 млрд гривень, у т.ч. населення зріс на 2,5% до 884 млрд гривень, підприємств зріс на 2,0% до 854 млрд гривень.