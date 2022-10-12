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Ставки підвищуються: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

Фото: ставки для населення залишаються майже втричі нижчими від рівня інфляції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У вересні 2022 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 9,1% річних. Порівняно із серпнем ставки зросли на 1 в.п.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті у вересні не змінилися - 0,8%.

У вересні 2022 року ставки за гривневими депозитами для підприємств зросли з 8,1% до 9,3% річних, валютними впали з 1,8% до 1,2% річних.

Депозитний портфель банків у вересні зріс на 3,0% до 1698 млрд гривень, у т.ч. населення зросло на 1,2% до 856 млрд гривень, підприємств зросло на 3,1% до 800 млрд гривень.

Нагадаємо, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у вересні 2022 року зросли у гривні зросли на 13,0 в.п. до 36,1% річних.

Нагадаємо, у річному вирахуванні (до вересня 2021 року) інфляція в Україні прискорилася до 24,6%.

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