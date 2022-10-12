Ставки підвищуються: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті у вересні не змінилися - 0,8%.

У вересні 2022 року ставки за гривневими депозитами для підприємств зросли з 8,1% до 9,3% річних, валютними впали з 1,8% до 1,2% річних.

Депозитний портфель банків у вересні зріс на 3,0% до 1698 млрд гривень, у т.ч. населення зросло на 1,2% до 856 млрд гривень, підприємств зросло на 3,1% до 800 млрд гривень.