Ставки повышаются: под какой процент можно разместить депозит в банке

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте в сентябре не изменились - 0,8%.

В сентябре 2022 года ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли с 8,1% до 9,3% годовых, по валютным упали с 1,8% до 1,2% годовых.

Депозитный портфель банков в сентябре вырос на 3,0% до 1 698 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 1,2% до 856 млрд гривен, предприятий вырос на 3,1% до 800 млрд гривен.