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Інфляція в Україні прискорилася: що подорожчало за останній місяць

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Україна, Понеділок 10 жовтня 2022 15:30
Інфляція в Україні прискорилася: що подорожчало за останній місяць Фото: інфляція в Україні прискорилася до 24,6% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Споживчі ціни в Україні у вересні 2022 року порівняно із серпнем зросли на 1,9%. З початку року зростання цін склало 21,8%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, у річному вимірі (до вересня 2021 року) інфляція прискорилася до 24,6% порівняно з 23,8% місяцем раніше.

Інфляція в Україні прискорилася: що подорожчало за останній місяць

Продукти харчування в Україні за вересень подорожчали на 1,8%. Найбільше подорожчали яйця - на 22,7%. Овочі за місяць подешевшали на 10,4%, проте вони коштують на 84,8% дорожче, ніж рік тому.

Інфляція в Україні прискорилася: що подорожчало за останній місяць

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,1%, на одяг та взуття – на 9,8%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,9%.

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 2,8%, охорона здоров'я - на 1,8%, транспорт на 0,4%, ціни на зв'язок зросли на 0,3%, на відпочинок та культуру на 1,0%, освіта подорожчала на 7,1%, ресторани та готелі - на 1,7%, різні товари та послуги - 1,5%.

Інфляція в Україні прискорилася: що подорожчало за останній місяць

Таким чином, інфляція перебуває на максимумі з лютого 2016 року, коли вона становила 32,7%.

Нагадаємо, НБУ прогнозує, що у 2022 році інфляція в Україні досягне 31%. За прогнозом НБУ, у 2023 році інфляція складе 20,7%, у 2024 році - 9,4%.

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Ціни на продукти Інфляція в Україні
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