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Банки різко підняли ставки для населення: скільки коштує кредит

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Україна, Середа 12 жовтня 2022 10:34
Банки різко підняли ставки для населення: скільки коштує кредит Фото: банки підвищили ставки за кредитами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у вересні 2022 року у національній валюті становили 36,1% річних. Порівняно із серпнем ставки зросли на 13,0 в.п.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зросли з 3,3 до 4,7% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств у вересні впали з 20,2% до 19,8% річних, валютними зросли з 4,9% до 5,5%.

Банки різко підняли ставки для населення: скільки коштує кредит

Кредитний портфель банків вересень скоротився на 0,5% до 1068 млрд гривень, у т.ч. населення скоротилося на 1,6% до 231 млрд гривень, підприємств скоротилося на 1,3% до 810 млрд гривень.

Банки різко підняли ставки для населення: скільки коштує кредит

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 10,0% до 25% з 7 червня 2022 року.

У НБУ очікують, що рішення щодо ставки знизить тиск на курс гривні і дасть більший стимул для споживачів вибирати інструменти заощадження в гривні, а не валютні.

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