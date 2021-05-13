Ставки падают: под какой процент можно разместить депозит в банке

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за апрель не изменились - 0,7%.

В апреле 2021 года ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли с 3,8% до 3,9% годовых, по валютным - не изменились - 1,0% годовых.

Депозитный портфель банков в апреле вырос на 1,1% до 1 380 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 1,8% до 692 млрд гривен, предприятий вырос на 0,9% до 663 млрд гривен.