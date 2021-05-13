Ставки падают: под какой процент можно разместить депозит в банке

В апреле 2021 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 6,9% годовых. Это на 0,3 п.п. ниже, чем в марте (7,2%).
Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за апрель не изменились - 0,7%.
В апреле 2021 года ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли с 3,8% до 3,9% годовых, по валютным - не изменились - 1,0% годовых.
Депозитный портфель банков в апреле вырос на 1,1% до 1 380 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 1,8% до 692 млрд гривен, предприятий вырос на 0,9% до 663 млрд гривен.
Напомним, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в апреле 2021 года в национальной валюте составляли 34,0% годовых. По сравнению мартом ставки снизились на 0,4 п.п.
Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в апреле 2021 года по сравнению с мартом выросли на 0,7%. С начала 2021 года рост цен составил 4,8%. За последний год инфляция составила 8,4%.