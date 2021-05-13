Ставки падають: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті за квітень не змінилися - 0,7%.

У квітні 2021 року ставки за гривневими депозитами для підприємств зросли з 3,8% до 3,9% річних, за валютними - не змінилися - 1,0% річних.

Депозитний портфель банків у квітні зріс на 1,1% до 1 380 млрд гривень, у т.ч. населення зріс на 1,8% до 692 млрд гривень, підприємств зріс на 0,9% до 663 млрд гривень.