Ставки остаются низкими: под какой процент можно разместить депозит в банке

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за август упали с 0,9% до 0,8%.

В августе 2022 года ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли с 7,8% до 8,1% годовых, по валютным выросли с 1,5% до 1,8% годовых.

Депозитный портфель банков в августе сократились на 1,2% до 1 648 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 0,9% до 846 млрд гривен, предприятий вырос на 1,2% до 778 млрд гривен.