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Ставки остаются низкими: под какой процент можно разместить депозит в банке

Фото: ставки для населения опустились значительно ниже уровня инфляции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В августе 2022 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 8,1% годовых. По сравнению с июлем ставки выросли не изменились

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за август упали с 0,9% до 0,8%.

В августе 2022 года ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли с 7,8% до 8,1% годовых, по валютным выросли с 1,5% до 1,8% годовых.

Депозитный портфель банков в августе сократились на 1,2% до 1 648 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 0,9% до 846 млрд гривен, предприятий вырос на 1,2% до 778 млрд гривен.

Напомним, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в августе 2022 года выросли в гривне на 0,4 п.п. до 23,1% годовых.

Отметим, в годовом измерении (к августу 2021 года) инфляция в Украине ускорилась до 23,8%.

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