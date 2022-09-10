Банки подняли ставки для населения: сколько стоит кредит

Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в августе 2022 года в национальной валюте составляли 23,1% годовых. По сравнению с июлем ставки выросли на 0,4 п.п.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте упали с 6,7% до 3,3% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в августе выросли с 17,8% до 20,2% годовых, по валютным выросли с 4,5% до 4,9%.

Кредитный портфель банков август сократился на 0,7% до - 1 083 млрд гривен, в т.ч. населения сократился на 1,4% до 234 млрд гривен, предприятий сократился на 0,5% до 821 млрд гривен.