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Банки подняли ставки для населения: сколько стоит кредит

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Украина, Суббота 10 сентября 2022 14:28
Банки подняли ставки для населения: сколько стоит кредит Фото: банки повысили ставки по кредитам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в августе 2022 года в национальной валюте составляли 23,1% годовых. По сравнению с июлем ставки выросли на 0,4 п.п.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте упали с 6,7% до 3,3% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в августе выросли с 17,8% до 20,2% годовых, по валютным выросли с 4,5% до 4,9%.

Банки подняли ставки для населения: сколько стоит кредит

Кредитный портфель банков август сократился на 0,7% до - 1 083 млрд гривен, в т.ч. населения сократился на 1,4% до 234 млрд гривен, предприятий сократился на 0,5% до 821 млрд гривен.

Банки подняли ставки для населения: сколько стоит кредит

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 10,0% до 25% с 7 июня 2022 года.

В НБУ ожидают, что решение по ставке снизит давление на курс гривны и даст больший стимул для потребителей выбирать инструменты сбережения в гривне, а не валютные.

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