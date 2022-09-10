RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ставки залишаються низькими: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

Фото: ставки для населення опустилися значно нижче рівня інфляції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У серпні 2022 року середні процентні ставки банків за новими депозитами в гривні для населення склали 8,1% річних. У порівнянні з липнем ставки зросли не змінилися

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті за серпень впали з 0,9% до 0,8%.

У серпні 2022 року ставки за гривневими депозитами для підприємств зросли з 7,8% до 8,1% річних, за валютними зросли з 1,5% до 1,8% річних.

Депозитний портфель банків у серпні скоротилися на 1,2% до 1 648 млрд гривень, в т.ч. населення виріс на 0,9% до 846 млрд гривень, підприємств виріс на 1,2% до 778 млрд гривень.

Нагадаємо, середні процентні ставки за новими кредитами банків для населення в серпні 2022 року зросли в гривні на 0,4 п.п. до 23,1% річних.

Зазначимо, у річному вимірі (до серпня 2021 року) інфляція в Україні прискорилася до 23,8%.

Читайте РБК-Україна в Google News
банки