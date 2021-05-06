Ставки по ипотеке растут: сколько стоит кредит на жилье

В марте 2021 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам выросла и составила 14,0% на вторичном и 17,4% на первичном рынке. Эффективные ставки включают номинальную, а также все сопутствующие расходы заемщиков и рассчитываются на весь срок кредита.

По данным НБУ, месяц назад, в феврале ставки по ипотеке составляли 13,9% на вторичном и 17,1% на первичном.

Доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в марте составила 87% по объему от всех выданных кредитов.

Банки в марте 2021 года выдали 750 кредитов на общую сумму 577,4 млн грн. Объемы выдачи кредитов выросли на 26% по сравнению с февралем 2021 года и почти в 2,5 раза, если сравнивать с мартом 2020 года.

Средний размер кредита на покупку жилья продолжает расти. Если в феврале он составлял около 742 тыс. грн, то в марте - 770 тыс. грн. Средний размер нового ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в отчетном месяце составил 837 тыс. грн, вторичной - 760 тыс. грн.

Опрос банков свидетельствует, что рынок ипотечного кредитования очень концентрирован. Более 90% новых сделок (на сумму более 506 млн грн) заключили пять банков.