ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ставки по ипотеке растут: сколько стоит кредит на жилье

Новина українською → Украина, Четверг 06 мая 2021 15:54
Ставки по ипотеке растут: сколько стоит кредит на жилье Фото: банки подняли ставки по ипотечным кредитам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В марте 2021 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам выросла и составила 14,0% на вторичном и 17,4% на первичном рынке. Эффективные ставки включают номинальную, а также все сопутствующие расходы заемщиков и рассчитываются на весь срок кредита.

Об этом свидетельствуют данные опроса Национального банка Украины (НБУ), проведенного среди коммерческих банков.

По данным НБУ, месяц назад, в феврале ставки по ипотеке составляли 13,9% на вторичном и 17,1% на первичном.

Доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в марте составила 87% по объему от всех выданных кредитов.

Банки в марте 2021 года выдали 750 кредитов на общую сумму 577,4 млн грн. Объемы выдачи кредитов выросли на 26% по сравнению с февралем 2021 года и почти в 2,5 раза, если сравнивать с мартом 2020 года.

Средний размер кредита на покупку жилья продолжает расти. Если в феврале он составлял около 742 тыс. грн, то в марте - 770 тыс. грн. Средний размер нового ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в отчетном месяце составил 837 тыс. грн, вторичной - 760 тыс. грн.

Опрос банков свидетельствует, что рынок ипотечного кредитования очень концентрирован. Более 90% новых сделок (на сумму более 506 млн грн) заключили пять банков.

Ставки по ипотеке растут: сколько стоит кредит на жилье

Отметим, по данным НБУ, в конце І квартала 2021 года, несмотря на ожидания новых карантинных ограничений, банки оптимистично оценивали перспективы возобновления кредитования. Ожидание прироста кредитного портфеля физических лиц были самые высокие за весь период наблюдений (с начала 2015 года).

Напомним, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в марте 2021 года в национальной валюте составляли 34,4% годовых. По сравнению с февралем ставки снизились на 0,2 п. п.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика банки ипотека кредит
NEWS
Блинкен заверил Украину в поддержке США и назвал цель визита
Блинкен заверил Украину в поддержке США и назвал цель визита
DAILY
Укрощение строптивого. Почему во власти снова заговорили об отставке Кличко
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Укрощение строптивого. Почему во власти снова заговорили об отставке Кличко