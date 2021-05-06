Ставки по ипотеке растут: сколько стоит кредит на жилье
В марте 2021 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам выросла и составила 14,0% на вторичном и 17,4% на первичном рынке. Эффективные ставки включают номинальную, а также все сопутствующие расходы заемщиков и рассчитываются на весь срок кредита.
Об этом свидетельствуют данные опроса Национального банка Украины (НБУ), проведенного среди коммерческих банков.
По данным НБУ, месяц назад, в феврале ставки по ипотеке составляли 13,9% на вторичном и 17,1% на первичном.
Доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в марте составила 87% по объему от всех выданных кредитов.
Банки в марте 2021 года выдали 750 кредитов на общую сумму 577,4 млн грн. Объемы выдачи кредитов выросли на 26% по сравнению с февралем 2021 года и почти в 2,5 раза, если сравнивать с мартом 2020 года.
Средний размер кредита на покупку жилья продолжает расти. Если в феврале он составлял около 742 тыс. грн, то в марте - 770 тыс. грн. Средний размер нового ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в отчетном месяце составил 837 тыс. грн, вторичной - 760 тыс. грн.
Опрос банков свидетельствует, что рынок ипотечного кредитования очень концентрирован. Более 90% новых сделок (на сумму более 506 млн грн) заключили пять банков.
Отметим, по данным НБУ, в конце І квартала 2021 года, несмотря на ожидания новых карантинных ограничений, банки оптимистично оценивали перспективы возобновления кредитования. Ожидание прироста кредитного портфеля физических лиц были самые высокие за весь период наблюдений (с начала 2015 года).
Напомним, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в марте 2021 года в национальной валюте составляли 34,4% годовых. По сравнению с февралем ставки снизились на 0,2 п. п.