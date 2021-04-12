Банки опустили кредитные ставки для населения ниже 35% годовых

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в марте 2021 года в национальной валюте составляли 34,4% годовых. По сравнению с февралем ставки снизились на 0,2 п.п.

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились на 0,2 п.п. до 6,2% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий за март выросли с 8,2% до 8,3% годовых, по валютным не изменились - 4,3% годовых.

Кредитный портфель банков за март 2021 год не изменился - 851 млрд грн, в т.ч. населения вырос на 1,7% до 205 млрд грн, предприятий сократился на 0,4% до 735 млрд грн.