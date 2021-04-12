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Банки опустили кредитные ставки для населения ниже 35% годовых

Новина українською → Украина, Понедельник 12 апреля 2021 10:42
Банки опустили кредитные ставки для населения ниже 35% годовых Фото: кредит в банке можо взять под 35% годовых (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в марте 2021 года в национальной валюте составляли 34,4% годовых. По сравнению с февралем ставки снизились на 0,2 п.п.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились на 0,2 п.п. до 6,2% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий за март выросли с 8,2% до 8,3% годовых, по валютным не изменились - 4,3% годовых.

Банки опустили кредитные ставки для населения ниже 35% годовых

Кредитный портфель банков за март 2021 год не изменился - 851 млрд грн, в т.ч. населения вырос на 1,7% до 205 млрд грн, предприятий сократился на 0,4% до 735 млрд грн.

Банки опустили кредитные ставки для населения ниже 35% годовых

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить с 5 марта 2021 года учетную ставку с 6,0% до 6,5% годовых. Таким образом, ставка повышена впервые с апреля 2019 года

Отметим, в феврале 2021 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам выросла и составляла 13,9% на вторичном и 17,1% на первичном рынке. Эффективные ставки включают в себя номинальную, а также все сопутствующие расходы заемщиков и рассчитываются на весь срок кредита.

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