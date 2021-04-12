Банки опустили кредитные ставки для населения ниже 35% годовых
Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в марте 2021 года в национальной валюте составляли 34,4% годовых. По сравнению с февралем ставки снизились на 0,2 п.п.
Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.
По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились на 0,2 п.п. до 6,2% годовых.
Ставки по гривневым кредитам для предприятий за март выросли с 8,2% до 8,3% годовых, по валютным не изменились - 4,3% годовых.
Кредитный портфель банков за март 2021 год не изменился - 851 млрд грн, в т.ч. населения вырос на 1,7% до 205 млрд грн, предприятий сократился на 0,4% до 735 млрд грн.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить с 5 марта 2021 года учетную ставку с 6,0% до 6,5% годовых. Таким образом, ставка повышена впервые с апреля 2019 года
Отметим, в феврале 2021 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам выросла и составляла 13,9% на вторичном и 17,1% на первичном рынке. Эффективные ставки включают в себя номинальную, а также все сопутствующие расходы заемщиков и рассчитываются на весь срок кредита.