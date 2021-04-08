Банки повысили ставки по ипотеке: сколько стоит кредит на жилье

В феврале 2021 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам выросла и составляла 13,9% на вторичном и 17,1% на первичном рынке. Эффективные ставки включают в себя номинальную, а также все сопутствующие расходы заемщиков и рассчитываются на весь срок кредита.

По данным НБУ, месяц назад, в январе ставки по ипотеке составляли 13,8% на вторичном и 15,9% на первичном.

"Заметный рост стоимости кредитов на первичном рынке в феврале произошел из-за роста доли в новых выдачах на рынке одного из активных в ипотечном кредитовании банков, который предлагает заемщикам сравнительно высокую эффективную процентную ставку", - говорится в сообщении НБУ.

Опрос банков свидетельствуют, что рынок ипотечного кредитования очень концентрирован, 89% новых сделок (на сумму почти 380 млн грн) заключили пять банков.

В феврале 2021 года банки выдали 617 кредитов на общую сумму 457,9 млн грн. Объем выдачи кредитов вырос на 40% против января 2021 года и на 81% против февраля 2020 года.

Вторичный рынок продолжает существенно преобладать по количеству и по объему кредитования. Доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в феврале составила около 85% по объему от всех новых выдач.

Средний размер кредита на покупку жилья продолжает расти. Если в январе он составлял около 734 тыс. грн, то в феврале - 742 тыс. грн. Средний размер нового ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в отчетном месяце составил 767 тыс. грн, вторичной - 738 тыс. грн.