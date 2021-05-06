Ставки за іпотекою зростають: скільки коштує кредит на житло

У березні 2021 року середньозважена ефективна відсоткова ставка за новими іпотечними кредитами зросла та становила 14,0% на вторинному та 17,4% на первинному ринку. Ефективні ставки включають номінальну, а також всі супутні витрати позичальників та розраховуються на весь строк кредиту.

За даними НБУ, місяць тому, у лютому ставки за іпотекою становили 13,9% на вторинному та 17,1% на первинному.

Частка укладених іпотечних договорів на купівлю житла на вторинному ринку в березні становила 87% за обсягом від усіх виданих кредитів.

Банки в березні 2021 року видали 750 кредитів на загальну суму 577,4 млн грн. Обсяги видачі кредитів зросли на 26% у порівнянні з лютим 2021 року та майже у 2,5 рази, якщо порівнювати з березнем 2020 року.

Середній розмір кредиту на купівлю житла продовжує зростати. Якщо в лютому він становив близько 742 тис. грн, то в березні - 770 тис. грн. Середній розмір нового іпотечного кредиту на купівлю первинної нерухомості у звітному місяці становив 837 тис. грн, вторинної - 760 тис. грн.

Опитування банків свідчать, що ринок іпотечного кредитування дуже концентрований. Понад 90% нових угод (на суму понад 506 млн грн) уклали п’ять банків.