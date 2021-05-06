Ставки за іпотекою зростають: скільки коштує кредит на житло
У березні 2021 року середньозважена ефективна відсоткова ставка за новими іпотечними кредитами зросла та становила 14,0% на вторинному та 17,4% на первинному ринку. Ефективні ставки включають номінальну, а також всі супутні витрати позичальників та розраховуються на весь строк кредиту.
Про це свідчать дані опитування Національного банку України (НБУ), проведеного серед комерційних банків.
За даними НБУ, місяць тому, у лютому ставки за іпотекою становили 13,9% на вторинному та 17,1% на первинному.
Частка укладених іпотечних договорів на купівлю житла на вторинному ринку в березні становила 87% за обсягом від усіх виданих кредитів.
Банки в березні 2021 року видали 750 кредитів на загальну суму 577,4 млн грн. Обсяги видачі кредитів зросли на 26% у порівнянні з лютим 2021 року та майже у 2,5 рази, якщо порівнювати з березнем 2020 року.
Середній розмір кредиту на купівлю житла продовжує зростати. Якщо в лютому він становив близько 742 тис. грн, то в березні - 770 тис. грн. Середній розмір нового іпотечного кредиту на купівлю первинної нерухомості у звітному місяці становив 837 тис. грн, вторинної - 760 тис. грн.
Опитування банків свідчать, що ринок іпотечного кредитування дуже концентрований. Понад 90% нових угод (на суму понад 506 млн грн) уклали п’ять банків.
Відзначимо, за даними НБУ, наприкінці І кварталу 2021 року, попри очікування нових карантинних обмежень, банки оптимістично оцінювали перспективи відновлення кредитування. Очікування приросту кредитного портфеля фізичних осіб були найвищі за весь період спостережень (з початку 2015 року).
Нагадаємо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в березні 2021 року в національній валюті становили 34,4% річних. У порівнянні з лютим ставки знизилися на 0,2 в. п.