Ставки по ипотеке повышаются: сколько стоит кредит на жилье

В августе 2021 года средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составила 13,6%. За последний месяц ставка выросла на 0,2 п. п.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Национального банка Украины ( НБУ ), проведенного среди коммерческих банков.

По данным НБУ, на первичном рынке ставка снизилась за месяц с 16,8% до 15,9%. Однако на первичный рынок приходится всего 10% ипотеки.

В августе 2021 года банки выдали 944 ипотечных кредита на общую сумму 830,1 млн грн. Это является лучшим результатом по объему новой ипотеки в течение периода, охваченного опросом (с декабря 2018 года). Такой рост объемов произошел прежде всего благодаря росту средней суммы договора: за месяц - на десятую часть (до 879,3 тыс. грн).

В целом за первые восемь месяцев года банками выдано 6,6 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 5,2 млрд грн. Если сравнить с соответствующим периодом прошлого года, то объемы нового ипотечного кредитования выросли в 2,2 раза по количеству договоров и почти в три раза в денежном измерении.

Рынок ипотечного кредитования остается концентрированным: пять самых активных банков заключили 89% новых сделок, отметили в НБУ.